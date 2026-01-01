Bugünkü Eliza Fiyatı

Bugünkü Eliza (ELIZA) fiyatı $ 0,00047662 olup, son 24 saatte % 8,47 değişim gösterdi. Mevcut ELIZA / USD dönüşüm oranı ELIZA başına $ 0,00047662 şeklindedir.

Eliza, şu anda piyasa değeri açısından $ 476.477 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M ELIZA şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZA, $ 0,00047062 (en düşük) ile $ 0,00052252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,165555 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00028461 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZA, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%28,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Eliza (ELIZA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 476,48K$ 476,48K $ 476,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 476,48K$ 476,48K $ 476,48K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.750,54 999.997.750,54 999.997.750,54

