Elon GOAT Fiyatı (EGT)
Bugün için canlı Elon GOAT (EGT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EGT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Elon GOAT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 355.34 USD
- Gün içindeki Elon GOAT fiyat değişimi -7.46%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki EGT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EGT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Elon GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Elon GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Elon GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Elon GOAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.46%
|30 Gün
|$ 0
|-37.13%
|60 Gün
|$ 0
|+83.99%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Elon GOAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
-7.46%
+5.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Through building a biblical-sized monument in honor of one of the wealthiest, most powerful, and instantly recognizable man in the world, Elon Musk, Elon GOAT Token embarks on a cryptocurrency-fueled mission unlike anything else the space has ever experienced. Powered by an almost guaranteed underlying virality factor, alongside an immensely experienced team and world-famous designers, ElonGoat will construct and tour a real-life, quintessential monument that the cryptocurrency space deserves. When the Elon GOAT is completed, we’re towing it to Tesla and demanding that Elon claim his GOAT! The Elon GOAT Monument will serve as an anchor to the token and as a tribute to the world’s Crypto community!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 EGT / AUD
A$--
|1 EGT / GBP
￡--
|1 EGT / EUR
€--
|1 EGT / USD
$--
|1 EGT / MYR
RM--
|1 EGT / TRY
₺--
|1 EGT / JPY
¥--
|1 EGT / RUB
₽--
|1 EGT / INR
₹--
|1 EGT / IDR
Rp--
|1 EGT / PHP
₱--
|1 EGT / EGP
￡E.--
|1 EGT / BRL
R$--
|1 EGT / CAD
C$--
|1 EGT / BDT
৳--
|1 EGT / NGN
₦--
|1 EGT / UAH
₴--
|1 EGT / VES
Bs--
|1 EGT / PKR
Rs--
|1 EGT / KZT
₸--
|1 EGT / THB
฿--
|1 EGT / TWD
NT$--
|1 EGT / CHF
Fr--
|1 EGT / HKD
HK$--
|1 EGT / MAD
.د.م--