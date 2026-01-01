Bugünkü Emperor Fiyatı

Bugünkü Emperor (EMPI) fiyatı $ 0,01748599 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut EMPI / USD dönüşüm oranı EMPI başına $ 0,01748599 şeklindedir.

Emperor, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.748.599 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M EMPI şeklindedir. Son 24 saat içinde EMPI, $ 0,01734882 (en düşük) ile $ 0,01785144 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03145494 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01679469 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMPI, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde -%0,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Emperor (EMPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Emperor piyasa değeri $ 1,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMPI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,75M.