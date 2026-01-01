Bugünkü Emulites Fiyatı

Bugünkü Emulites (EMULITES) fiyatı $ 0,00002585 olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut EMULITES / USD dönüşüm oranı EMULITES başına $ 0,00002585 şeklindedir.

Emulites, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.835 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,44M EMULITES şeklindedir. Son 24 saat içinde EMULITES, $ 0,00002569 (en düşük) ile $ 0,00002653 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00466691 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002569 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMULITES, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde -%2,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Emulites (EMULITES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,84K$ 25,84K $ 25,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,84K$ 25,84K $ 25,84K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Toplam Arz 999.435.773,684022 999.435.773,684022 999.435.773,684022

