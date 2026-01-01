Bugünkü EquitEdge Fiyatı

Bugünkü EquitEdge (EEG) fiyatı $ 0,05005 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut EEG / USD dönüşüm oranı EEG başına $ 0,05005 şeklindedir.

EquitEdge, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.019.981 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 400,00M EEG şeklindedir. Son 24 saat içinde EEG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,058283 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04823955 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EEG, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EquitEdge (EEG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,02M$ 20,02M $ 20,02M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,02M$ 25,02M $ 25,02M Dolaşım Arzı 400,00M 400,00M 400,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki EquitEdge piyasa değeri $ 20,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EEG arzı 400,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,02M.