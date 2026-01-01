Bugünkü ErectusDAO Fiyatı

Bugünkü ErectusDAO (YUGE) fiyatı $ 0,137801 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut YUGE / USD dönüşüm oranı YUGE başına $ 0,137801 şeklindedir.

ErectusDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 219.823 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,60M YUGE şeklindedir. Son 24 saat içinde YUGE, $ 0,134707 (en düşük) ile $ 0,13824 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,281013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,128241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUGE, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%1,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ErectusDAO (YUGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 219,82K$ 219,82K $ 219,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 219,82K$ 219,82K $ 219,82K Dolaşım Arzı 1,60M 1,60M 1,60M Toplam Arz 1.595.241,433839235 1.595.241,433839235 1.595.241,433839235

Şu anki ErectusDAO piyasa değeri $ 219,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUGE arzı 1,60M olup, toplam arzı 1595241.433839235. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 219,82K.