Eric Fiyatı (ERIC)
Bugün için canlı Eric (ERIC) fiyatı, 0,00005437 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 50,80K USD. ERIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Eric Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Eric fiyat değişimi +%0,30
- Dolaşımdaki arz: 935,71M USD.
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Gün içerisinde, Eric / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eric / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eric / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eric / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,30
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Eric fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,69
+%0,30
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A community claimed ownership for this token on Mar 26 2025 Community Claim 🔥 Community Takeover Alert! 🔥 After the dev sold out and left, the community took over! 🚀… $ERIC - A Community-Led Rebirth 🚀 After the original dev sold out and left the project, the $ERIC community took the reins and led a powerful transformation. Under the leadership of @MCOWOLF101 on X and with a dedicated team of Cronos builders, we’re stronger than ever. In just a short time, we’ve: ✅ Launched a new website with a fresh vision 🌐 ✅ Secured new liquidity pairs 💧 ✅ Locked 5% of the supply in a vault until September 🔒 ✅ Got whitelisted on Wolfswap, Puush, ObsidianSwap, and Nodilas 🔥 ✅ Gained incredible momentum and support from the community 💪 These are just some of our highlights — check our socials for more! Built by the people, for the people — we’re taking $ERIC to new heights! 🛠️💎 Updates will be posted regularly on X and Discord, so stay tuned! 📲
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|1 ERIC / VND
₫1,43074655
|1 ERIC / AUD
A$0,0000837298
|1 ERIC / GBP
￡0,0000396901
|1 ERIC / EUR
€0,0000467582
|1 ERIC / USD
$0,00005437
|1 ERIC / MYR
RM0,0002305288
|1 ERIC / TRY
₺0,0021443528
|1 ERIC / JPY
¥0,0078439599
|1 ERIC / RUB
₽0,0043283957
|1 ERIC / INR
₹0,0046861503
|1 ERIC / IDR
Rp0,8913113328
|1 ERIC / KRW
₩0,0742759444
|1 ERIC / PHP
₱0,0030659243
|1 ERIC / EGP
￡E.0,0027065386
|1 ERIC / BRL
R$0,0003012098
|1 ERIC / CAD
C$0,0000733995
|1 ERIC / BDT
৳0,0066271593
|1 ERIC / NGN
₦0,083903784
|1 ERIC / UAH
₴0,0022492869
|1 ERIC / VES
Bs0,005437
|1 ERIC / PKR
Rs0,015375836
|1 ERIC / KZT
₸0,027810255
|1 ERIC / THB
฿0,0017632191
|1 ERIC / TWD
NT$0,0016104394
|1 ERIC / AED
د.إ0,0001995379
|1 ERIC / CHF
Fr0,0000440397
|1 ERIC / HKD
HK$0,0004262608
|1 ERIC / MAD
.د.م0,0004958544
|1 ERIC / MXN
$0,0010308552