Bugünkü ETH Strategy Fiyatı

Bugünkü ETH Strategy (STRAT) fiyatı $ 0,236134 olup, son 24 saatte % 3,58 değişim gösterdi. Mevcut STRAT / USD dönüşüm oranı STRAT başına $ 0,236134 şeklindedir.

ETH Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.147.421 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,86M STRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde STRAT, $ 0,227105 (en düşük) ile $ 0,243375 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,875668 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,220395 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRAT, son bir saatte -%1,02 ve son 7 günde -%3,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ETH Strategy (STRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,89M$ 25,89M $ 25,89M Dolaşım Arzı 4,86M 4,86M 4,86M Toplam Arz 109.662.174,3943848 109.662.174,3943848 109.662.174,3943848

Şu anki ETH Strategy piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRAT arzı 4,86M olup, toplam arzı 109662174.3943848. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,89M.