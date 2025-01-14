Etho Protocol Logosu

Etho Protocol Fiyatı (ETHO)

USD

Etho Protocol (ETHO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01133272
$0.01133272$0.01133272
-3.20%(1D)

Bugünkü Etho Protocol (ETHO) Fiyatı

Bugün için canlı Etho Protocol (ETHO) fiyatı, 0.01133272 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 801.91K USD. ETHO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Etho Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.92K USD
- Gün içindeki Etho Protocol fiyat değişimi -3.24%
- Dolaşımdaki arz: 70.77M USD.

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USD Bazında Etho Protocol (ETHO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Etho Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.00037956219909776.
Son 30 gün içerisinde, Etho Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0013680428.
Son 60 gün içerisinde, Etho Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.0196184410.
Son 90 gün içerisinde, Etho Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.001842504331901223.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00037956219909776-3.24%
30 Gün$ -0.0013680428-12.07%
60 Gün$ +0.0196184410+173.11%
90 Gün$ -0.001842504331901223-13.98%

Etho Protocol (ETHO) Fiyat Analizi

En güncel Etho Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01108712
$ 0.01108712$ 0.01108712

$ 0.01174717
$ 0.01174717$ 0.01174717

$ 0.302848
$ 0.302848$ 0.302848

-0.04%

-3.24%

-11.76%

Etho Protocol (ETHO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 801.91K
$ 801.91K$ 801.91K

$ 13.92K
$ 13.92K$ 13.92K

70.77M
70.77M 70.77M

Etho Protocol (ETHO) Nedir?

Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.

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Etho Protocol (ETHO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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