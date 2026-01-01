Bugünkü Everybody Fiyatı

Bugünkü Everybody (HOLD) fiyatı $ 0,00017078 olup, son 24 saatte % 3,52 değişim gösterdi. Mevcut HOLD / USD dönüşüm oranı HOLD başına $ 0,00017078 şeklindedir.

Everybody, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.737.076 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27,78B HOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde HOLD, $ 0,0001549 (en düşük) ile $ 0,00017762 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00164477 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000118 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOLD, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde -%17,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Everybody (HOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,74M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,74M Dolaşım Arzı 27,78B Toplam Arz 27.780.713.256,829243

