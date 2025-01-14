EvidenZ Fiyatı (BCDT)
Bugün için canlı EvidenZ (BCDT) fiyatı, 0.04018562 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.39M USD. BCDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EvidenZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.80K USD
- Gün içindeki EvidenZ fiyat değişimi -4.59%
- Dolaşımdaki arz: 34.63M USD.
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Gün içerisinde, EvidenZ / USD fiyat değişimi, $ -0.0019342698659285.
Son 30 gün içerisinde, EvidenZ / USD fiyat değişimi, $ -0.0058716615.
Son 60 gün içerisinde, EvidenZ / USD fiyat değişimi, $ -0.0026732358.
Son 90 gün içerisinde, EvidenZ / USD fiyat değişimi, $ +0.00199085055158717.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0019342698659285
|-4.59%
|30 Gün
|$ -0.0058716615
|-14.61%
|60 Gün
|$ -0.0026732358
|-6.65%
|90 Gün
|$ +0.00199085055158717
|+5.21%
En güncel EvidenZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+12.43%
-4.59%
-1.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.
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