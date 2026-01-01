Bugünkü Evil Larry Fiyatı

Bugünkü Evil Larry (LARRY) fiyatı $ 0,00179221 olup, son 24 saatte % 60,89 değişim gösterdi. Mevcut LARRY / USD dönüşüm oranı LARRY başına $ 0,00179221 şeklindedir.

Evil Larry, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.800.315 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,42M LARRY şeklindedir. Son 24 saat içinde LARRY, $ 0,00109598 (en düşük) ile $ 0,00169589 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,088823 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LARRY, son bir saatte +%8,18 ve son 7 günde +%62,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Evil Larry (LARRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Dolaşım Arzı 998,42M 998,42M 998,42M Toplam Arz 998.419.968,7381632 998.419.968,7381632 998.419.968,7381632

Şu anki Evil Larry piyasa değeri $ 1,80M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LARRY arzı 998,42M olup, toplam arzı 998419968.7381632. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,80M.