EVOLVE NETWORK Fiyatı (EVOLVE)
Bugün için canlı EVOLVE NETWORK (EVOLVE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.16M USD. EVOLVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EVOLVE NETWORK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 72.43K USD
- Gün içindeki EVOLVE NETWORK fiyat değişimi +51.66%
- Dolaşımdaki arz: 2.80B USD.
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Gün içerisinde, EVOLVE NETWORK / USD fiyat değişimi, $ +0.00026345.
Son 30 gün içerisinde, EVOLVE NETWORK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EVOLVE NETWORK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EVOLVE NETWORK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00026345
|+51.66%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel EVOLVE NETWORK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.81%
+51.66%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Evolve Network is a decentralized compute platform designed to democratize AI agents creation, specifically using LLMs hosted on a global GPU grid. Enabling users worldwide to interact with and develop advanced LLM agents through peer-to-peer distributed inferencing (and finetuning) with memory (data hub) and 3rd party tools. The Network supports running open-source LLMs like Llama-3 and Mixtral using peer-to-peer protocol, allowing even the largest models to be sharded and distributed across multiple peers' GPUs for efficient inference and interaction. Users can easily build AI agents on the web app, using either local or decentralized compute resources. They can create, share, and utilize AI agents, access public agents, and contribute their GPU computing power for the community's benefit. It also empowers users to develop AI agents on top of existing ones. The platform operates as a Decentralized Autonomous Organization (DAO), for decentralized creation and deployment of AI agents. The mission is to ground AI in collective human intelligence, facilitating a journey to evolve digital intelligence with humans at its core.
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