Bugünkü EYED Fiyatı

Bugünkü EYED (EYED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut EYED / USD dönüşüm oranı EYED başına -- şeklindedir.

EYED, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.808 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 58,65B EYED şeklindedir. Son 24 saat içinde EYED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EYED, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde +%4,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EYED (EYED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,81K$ 34,81K $ 34,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,95K$ 40,95K $ 40,95K Dolaşım Arzı 58,65B 58,65B 58,65B Toplam Arz 69.000.000.000,0 69.000.000.000,0 69.000.000.000,0

Şu anki EYED piyasa değeri $ 34,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EYED arzı 58,65B olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,95K.