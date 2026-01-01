Bugünkü Fallenchungus pinheads Fiyatı

Bugünkü Fallenchungus pinheads (PINHEADS) fiyatı $ 0,0000133 olup, son 24 saatte % 2,27 değişim gösterdi. Mevcut PINHEADS / USD dönüşüm oranı PINHEADS başına $ 0,0000133 şeklindedir.

Fallenchungus pinheads, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.199,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,12M PINHEADS şeklindedir. Son 24 saat içinde PINHEADS, $ 0,00001321 (en düşük) ile $ 0,00001362 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00144179 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000972 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PINHEADS, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%63,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fallenchungus pinheads (PINHEADS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,20K$ 13,20K $ 13,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Dolaşım Arzı 992,12M 992,12M 992,12M Toplam Arz 997.355.565,312125 997.355.565,312125 997.355.565,312125

Şu anki Fallenchungus pinheads piyasa değeri $ 13,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PINHEADS arzı 992,12M olup, toplam arzı 997355565.312125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,27K.