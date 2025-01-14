Fame MMA Fiyatı (FAME)
Bugün için canlı Fame MMA (FAME) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.27M USD. FAME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fame MMA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.59K USD
- Gün içindeki Fame MMA fiyat değişimi -0.71%
- Dolaşımdaki arz: 6.50B USD.
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Gün içerisinde, Fame MMA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fame MMA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fame MMA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fame MMA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.71%
|30 Gün
|$ 0
|-36.95%
|60 Gün
|$ 0
|-42.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fame MMA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.17%
-0.71%
-17.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.
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