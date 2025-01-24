Fart Of The United States Fiyatı (FOTUS)
Bugün için canlı Fart Of The United States (FOTUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 209.78K USD. FOTUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fart Of The United States Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 965.17K USD
- Gün içindeki Fart Of The United States fiyat değişimi -24.86%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, Fart Of The United States / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fart Of The United States / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fart Of The United States / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fart Of The United States / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-24.86%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fart Of The United States fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.31%
-24.86%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
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