Bugünkü fartcoin killer Fiyatı

Bugünkü fartcoin killer (BUTTPLUG) fiyatı $ 0,00002361 olup, son 24 saatte % 1,13 değişim gösterdi. Mevcut BUTTPLUG / USD dönüşüm oranı BUTTPLUG başına $ 0,00002361 şeklindedir.

fartcoin killer, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.592 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,39M BUTTPLUG şeklindedir. Son 24 saat içinde BUTTPLUG, $ 0,00002282 (en düşük) ile $ 0,00002384 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00312277 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002282 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUTTPLUG, son bir saatte +%1,44 ve son 7 günde -%17,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

fartcoin killer (BUTTPLUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,59K$ 23,59K $ 23,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,59K$ 23,59K $ 23,59K Dolaşım Arzı 999,39M 999,39M 999,39M Toplam Arz 999.393.620,655211 999.393.620,655211 999.393.620,655211

Şu anki fartcoin killer piyasa değeri $ 23,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUTTPLUG arzı 999,39M olup, toplam arzı 999393620.655211. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,59K.