FartGPT Fiyatı (FARTGPT)
Bugün için canlı FartGPT (FARTGPT) fiyatı, 0.00026335 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 263.35K USD. FARTGPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FartGPT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.68M USD
- Gün içindeki FartGPT fiyat değişimi +50.64%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, FartGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FartGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FartGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FartGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+50.64%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FartGPT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-13.67%
+50.64%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.
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|1 FARTGPT / AUD
A$0.0004187265
|1 FARTGPT / GBP
￡0.00021068
|1 FARTGPT / EUR
€0.000252816
|1 FARTGPT / USD
$0.00026335
|1 FARTGPT / MYR
RM0.0011771745
|1 FARTGPT / TRY
₺0.0095095685
|1 FARTGPT / JPY
¥0.040640172
|1 FARTGPT / RUB
₽0.0247549
|1 FARTGPT / INR
₹0.022895649
|1 FARTGPT / IDR
Rp4.317212424
|1 FARTGPT / PHP
₱0.0153454045
|1 FARTGPT / EGP
￡E.0.013330777
|1 FARTGPT / BRL
R$0.001516896
|1 FARTGPT / CAD
C$0.000373957
|1 FARTGPT / BDT
৳0.032002292
|1 FARTGPT / NGN
₦0.396610367
|1 FARTGPT / UAH
₴0.011018564
|1 FARTGPT / VES
Bs0.01606435
|1 FARTGPT / PKR
Rs0.0735194195
|1 FARTGPT / KZT
₸0.132870609
|1 FARTGPT / THB
฿0.0089512665
|1 FARTGPT / TWD
NT$0.0086563145
|1 FARTGPT / CHF
Fr0.0002396485
|1 FARTGPT / HKD
HK$0.002048863
|1 FARTGPT / MAD
.د.م0.0026308665