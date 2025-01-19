Fatality Coin Fiyatı (FATALITY)
Bugün için canlı Fatality Coin (FATALITY) fiyatı, 0.00907094 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FATALITY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fatality Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.18K USD
- Gün içindeki Fatality Coin fiyat değişimi +1.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Fatality Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00016766.
Son 30 gün içerisinde, Fatality Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0047167862.
Son 60 gün içerisinde, Fatality Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0054260231.
Son 90 gün içerisinde, Fatality Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.005468161088401417.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00016766
|+1.88%
|30 Gün
|$ -0.0047167862
|-51.99%
|60 Gün
|$ -0.0054260231
|-59.81%
|90 Gün
|$ -0.005468161088401417
|-37.61%
En güncel Fatality Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.69%
+1.88%
+1.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Remember those pulse-pounding, button-smashing battles that had us on the edge? FATALITY COIN brings that same adrenaline rush to the blockchain. $FATALITY Meme Coin is more than just digital cash; it’s a high-five to our childhood heroes and a way to keep the spirit of those epic arcade battles alive. It's like stepping back into the arena, where victory was sweet, and every move was a potential game-changer. $FATALITY is the coin Mortal Kombat fans didn’t know they needed, but now can’t live without. Get ready to “Finish Him!” in style!
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|1 FATALITY / AUD
A$0.0146042134
|1 FATALITY / GBP
￡0.0074381708
|1 FATALITY / EUR
€0.0087988118
|1 FATALITY / USD
$0.00907094
|1 FATALITY / MYR
RM0.04081923
|1 FATALITY / TRY
₺0.3213834042
|1 FATALITY / JPY
¥1.4175157938
|1 FATALITY / RUB
₽0.9294085124
|1 FATALITY / INR
₹0.7853619852
|1 FATALITY / IDR
Rp148.7039106336
|1 FATALITY / PHP
₱0.531103537
|1 FATALITY / EGP
￡E.0.4555426068
|1 FATALITY / BRL
R$0.055332734
|1 FATALITY / CAD
C$0.0130621536
|1 FATALITY / BDT
৳1.10211921
|1 FATALITY / NGN
₦14.1291682722
|1 FATALITY / UAH
₴0.3819772834
|1 FATALITY / VES
Bs0.48983076
|1 FATALITY / PKR
Rs2.5287966532
|1 FATALITY / KZT
₸4.8146735332
|1 FATALITY / THB
฿0.3119496266
|1 FATALITY / TWD
NT$0.2983432166
|1 FATALITY / CHF
Fr0.0082545554
|1 FATALITY / HKD
HK$0.0705719132
|1 FATALITY / MAD
.د.م0.0910722376