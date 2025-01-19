Fathom Dollar Fiyatı (FXD)
Bugün için canlı Fathom Dollar (FXD) fiyatı, 1.075 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. FXD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fathom Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 745.52K USD
- Gün içindeki Fathom Dollar fiyat değişimi -1.42%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Fathom Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0.015587599271165.
Son 30 gün içerisinde, Fathom Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0432027450.
Son 60 gün içerisinde, Fathom Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0066127550.
Son 90 gün içerisinde, Fathom Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0781429059611486.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.015587599271165
|-1.42%
|30 Gün
|$ +0.0432027450
|+4.02%
|60 Gün
|$ +0.0066127550
|+0.62%
|90 Gün
|$ +0.0781429059611486
|+7.84%
En güncel Fathom Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.13%
-1.42%
+2.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.
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|1 FXD / AUD
A$1.73075
|1 FXD / GBP
￡0.8815
|1 FXD / EUR
€1.04275
|1 FXD / USD
$1.075
|1 FXD / MYR
RM4.8375
|1 FXD / TRY
₺38.08725
|1 FXD / JPY
¥167.99025
|1 FXD / RUB
₽110.1445
|1 FXD / INR
₹93.0735
|1 FXD / IDR
Rp17,622.948
|1 FXD / PHP
₱62.94125
|1 FXD / EGP
￡E.53.9865
|1 FXD / BRL
R$6.5575
|1 FXD / CAD
C$1.548
|1 FXD / BDT
৳130.6125
|1 FXD / NGN
₦1,674.45225
|1 FXD / UAH
₴45.26825
|1 FXD / VES
Bs58.05
|1 FXD / PKR
Rs299.6885
|1 FXD / KZT
₸570.5885
|1 FXD / THB
฿36.96925
|1 FXD / TWD
NT$35.35675
|1 FXD / CHF
Fr0.97825
|1 FXD / HKD
HK$8.3635
|1 FXD / MAD
.د.م10.793