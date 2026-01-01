Bugünkü FaZeSway Fiyatı

Bugünkü FaZeSway (SWAY) fiyatı $ 0,00000614 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SWAY / USD dönüşüm oranı SWAY başına $ 0,00000614 şeklindedir.

FaZeSway, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.135,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,10M SWAY şeklindedir. Son 24 saat içinde SWAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00135071 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000611 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWAY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FaZeSway (SWAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Dolaşım Arzı 999,10M 999,10M 999,10M Toplam Arz 999.102.866,610554 999.102.866,610554 999.102.866,610554

Şu anki FaZeSway piyasa değeri $ 6,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWAY arzı 999,10M olup, toplam arzı 999102866.610554. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,14K.