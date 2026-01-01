Bugünkü Feathers Fiyatı

Bugünkü Feathers ($FEATHERS) fiyatı $ 0,00000675 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut $FEATHERS / USD dönüşüm oranı $FEATHERS başına $ 0,00000675 şeklindedir.

Feathers, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.684,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,09M $FEATHERS şeklindedir. Son 24 saat içinde $FEATHERS, $ 0,00000675 (en düşük) ile $ 0,00000681 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00027646 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000604 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $FEATHERS, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Feathers ($FEATHERS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,68K$ 6,68K $ 6,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,68K$ 6,68K $ 6,68K Dolaşım Arzı 990,09M 990,09M 990,09M Toplam Arz 990.094.698,5696423 990.094.698,5696423 990.094.698,5696423

