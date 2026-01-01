Bugünkü Feed The People Fiyatı

Bugünkü Feed The People (FTP) fiyatı $ 0,00037339 olup, son 24 saatte % 26,87 değişim gösterdi. Mevcut FTP / USD dönüşüm oranı FTP başına $ 0,00037339 şeklindedir.

Feed The People, şu anda piyasa değeri açısından $ 373.348 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M FTP şeklindedir. Son 24 saat içinde FTP, $ 0,0002943 (en düşük) ile $ 0,00042099 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01172217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021987 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FTP, son bir saatte -%1,94 ve son 7 günde +%10,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Feed The People (FTP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 373,35K$ 373,35K $ 373,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 373,35K$ 373,35K $ 373,35K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.935.883,551368 999.935.883,551368 999.935.883,551368

Şu anki Feed The People piyasa değeri $ 373,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FTP arzı 999,94M olup, toplam arzı 999935883.551368. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 373,35K.