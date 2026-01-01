Bugünkü Figure Heloc Fiyatı

Bugünkü Figure Heloc (FIGR_HELOC) fiyatı $ 1,028 olup, son 24 saatte % 1,27 değişim gösterdi. Mevcut FIGR_HELOC / USD dönüşüm oranı FIGR_HELOC başına $ 1,028 şeklindedir.

Figure Heloc, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.811.347.830 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,40B FIGR_HELOC şeklindedir. Son 24 saat içinde FIGR_HELOC, $ 1,028 (en düşük) ile $ 1,043 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,37 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,155357 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIGR_HELOC, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%0,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,81B$ 14,81B $ 14,81B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,81B$ 14,81B $ 14,81B Dolaşım Arzı 14,40B 14,40B 14,40B Toplam Arz 14.404.436.892,335 14.404.436.892,335 14.404.436.892,335

