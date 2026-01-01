Bugünkü FINNPUTER Fiyatı

Bugünkü FINNPUTER (FINNPUTER) fiyatı $ 0,0000161 olup, son 24 saatte % 5,15 değişim gösterdi. Mevcut FINNPUTER / USD dönüşüm oranı FINNPUTER başına $ 0,0000161 şeklindedir.

FINNPUTER, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.100,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M FINNPUTER şeklindedir. Son 24 saat içinde FINNPUTER, $ 0,00001628 (en düşük) ile $ 0,00001698 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00015604 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001549 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FINNPUTER, son bir saatte -%1,19 ve son 7 günde -%24,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FINNPUTER (FINNPUTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.953.057,7870486 999.953.057,7870486 999.953.057,7870486

Şu anki FINNPUTER piyasa değeri $ 16,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FINNPUTER arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953057.7870486. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,10K.