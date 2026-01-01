Bugünkü Finwizz by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Finwizz by Virtuals (FIN) fiyatı $ 0,00002797 olup, son 24 saatte % 2,10 değişim gösterdi. Mevcut FIN / USD dönüşüm oranı FIN başına $ 0,00002797 şeklindedir.

Finwizz by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.972 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FIN şeklindedir. Son 24 saat içinde FIN, $ 0,00002729 (en düşük) ile $ 0,00003046 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00025406 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002352 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%35,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Finwizz by Virtuals (FIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,97K$ 27,97K $ 27,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,97K$ 27,97K $ 27,97K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

