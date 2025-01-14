Fire Fiyatı (FIRE)
Bugün için canlı Fire (FIRE) fiyatı, 0.186666 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.76M USD. FIRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fire Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.23K USD
- Gün içindeki Fire fiyat değişimi -16.70%
- Dolaşımdaki arz: 9.43M USD.
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Gün içerisinde, Fire / USD fiyat değişimi, $ -0.0374384265381359.
Son 30 gün içerisinde, Fire / USD fiyat değişimi, $ -0.1181304207.
Son 60 gün içerisinde, Fire / USD fiyat değişimi, $ +0.3636956104.
Son 90 gün içerisinde, Fire / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0374384265381359
|-16.70%
|30 Gün
|$ -0.1181304207
|-63.28%
|60 Gün
|$ +0.3636956104
|+194.84%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fire fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
-16.70%
-35.60%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.
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|1 FIRE / GBP
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€0.18106602
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RM0.839997
|1 FIRE / TRY
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¥29.39616168
|1 FIRE / RUB
₽19.1799315
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₹16.17274224
|1 FIRE / IDR
Rp3,060.09787104
|1 FIRE / PHP
₱10.92556098
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￡E.9.42849966
|1 FIRE / BRL
R$1.13679594
|1 FIRE / CAD
C$0.26693238
|1 FIRE / BDT
৳22.6892523
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