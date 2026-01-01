Bugünkü first AI actress Fiyatı

Bugünkü first AI actress (TILLY) fiyatı $ 0,00000971 olup, son 24 saatte % 3,99 değişim gösterdi. Mevcut TILLY / USD dönüşüm oranı TILLY başına $ 0,00000971 şeklindedir.

first AI actress, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.705,96 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,47M TILLY şeklindedir. Son 24 saat içinde TILLY, $ 0,00000959 (en düşük) ile $ 0,00001011 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00077826 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000909 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TILLY, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%0,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

first AI actress (TILLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,71K$ 9,71K $ 9,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,71K$ 9,71K $ 9,71K Dolaşım Arzı 999,47M 999,47M 999,47M Toplam Arz 999.470.201,957245 999.470.201,957245 999.470.201,957245

Şu anki first AI actress piyasa değeri $ 9,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TILLY arzı 999,47M olup, toplam arzı 999470201.957245. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,71K.