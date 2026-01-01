Bugünkü Flagship by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Flagship by Virtuals (FYI) fiyatı $ 0,00120219 olup, son 24 saatte % 3,52 değişim gösterdi. Mevcut FYI / USD dönüşüm oranı FYI başına $ 0,00120219 şeklindedir.

Flagship by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 83.195 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,14M FYI şeklindedir. Son 24 saat içinde FYI, $ 0,00116049 (en düşük) ile $ 0,00126106 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02405088 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00116049 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FYI, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde -%16,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flagship by Virtuals (FYI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,20K$ 83,20K $ 83,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Dolaşım Arzı 69,14M 69,14M 69,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Flagship by Virtuals piyasa değeri $ 83,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FYI arzı 69,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,20M.