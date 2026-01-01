Bugünkü FlashScreener Fiyatı

Bugünkü FlashScreener (FLASH) fiyatı $ 0,00001543 olup, son 24 saatte % 6,27 değişim gösterdi. Mevcut FLASH / USD dönüşüm oranı FLASH başına $ 0,00001543 şeklindedir.

FlashScreener, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.428,44 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FLASH şeklindedir. Son 24 saat içinde FLASH, $ 0,00001427 (en düşük) ile $ 0,00001507 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009926 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001379 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLASH, son bir saatte +%2,68 ve son 7 günde +%2,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FlashScreener (FLASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,43K$ 15,43K $ 15,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,43K$ 15,43K $ 15,43K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki FlashScreener piyasa değeri $ 15,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLASH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,43K.