Bugünkü Flaze Coin Fiyatı

Bugünkü Flaze Coin (FLAZE) fiyatı $ 0,00277537 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FLAZE / USD dönüşüm oranı FLAZE başına $ 0,00277537 şeklindedir.

Flaze Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.469 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,27M FLAZE şeklindedir. Son 24 saat içinde FLAZE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01720448 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00211363 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLAZE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Flaze Coin (FLAZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,47K$ 53,47K $ 53,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,47K$ 53,47K $ 53,47K Dolaşım Arzı 19,27M 19,27M 19,27M Toplam Arz 19.265.572,042045552 19.265.572,042045552 19.265.572,042045552

Şu anki Flaze Coin piyasa değeri $ 53,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLAZE arzı 19,27M olup, toplam arzı 19265572.042045552. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,47K.