FOR THE PEOPLE XBT Fiyatı (FTPXBT)
Bugün için canlı FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.42K USD. FTPXBT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
FOR THE PEOPLE XBT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki FOR THE PEOPLE XBT fiyat değişimi +0.10%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, FOR THE PEOPLE XBT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FOR THE PEOPLE XBT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FOR THE PEOPLE XBT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FOR THE PEOPLE XBT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.10%
|30 Gün
|$ 0
|-92.25%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FOR THE PEOPLE XBT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.10%
+0.10%
-2.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
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