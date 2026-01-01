Bugünkü Forge3 Fiyatı

Bugünkü Forge3 (FORGE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FORGE / USD dönüşüm oranı FORGE başına -- şeklindedir.

Forge3, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.341,15 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M FORGE şeklindedir. Son 24 saat içinde FORGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORGE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Forge3 (FORGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,34K$ 10,34K $ 10,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,34K$ 10,34K $ 10,34K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.866.384,7850903 999.866.384,7850903 999.866.384,7850903

Şu anki Forge3 piyasa değeri $ 10,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORGE arzı 999,87M olup, toplam arzı 999866384.7850903. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,34K.