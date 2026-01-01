Bugünkü Forma Robotics Fiyatı

Bugünkü Forma Robotics (FORMA) fiyatı $ 0,0023649 olup, son 24 saatte % 34,07 değişim gösterdi. Mevcut FORMA / USD dönüşüm oranı FORMA başına $ 0,0023649 şeklindedir.

Forma Robotics, şu anda piyasa değeri açısından $ 236.551 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,99M FORMA şeklindedir. Son 24 saat içinde FORMA, $ 0,00176391 (en düşük) ile $ 0,00240403 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00605943 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00038188 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORMA, son bir saatte +%3,15 ve son 7 günde +%25,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Forma Robotics (FORMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 236,55K$ 236,55K $ 236,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 236,55K$ 236,55K $ 236,55K Dolaşım Arzı 99,99M 99,99M 99,99M Toplam Arz 99.987.597,56506795 99.987.597,56506795 99.987.597,56506795

Şu anki Forma Robotics piyasa değeri $ 236,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FORMA arzı 99,99M olup, toplam arzı 99987597.56506795. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 236,55K.