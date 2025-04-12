Fort Knox Fiyatı (FORTKNOX)
Bugün için canlı Fort Knox (FORTKNOX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.39K USD. FORTKNOX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Fort Knox Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Fort Knox fiyat değişimi -68.27%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Fort Knox / USD fiyat değişimi, $ -0.000110556050116275.
Son 30 gün içerisinde, Fort Knox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Fort Knox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Fort Knox / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000110556050116275
|-68.27%
|30 Gün
|$ 0
|-85.97%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Fort Knox fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-68.27%
-76.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection.
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