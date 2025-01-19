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Forte AUD Fiyatı (AUDF)

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Forte AUD (AUDF) Canlı Fiyat Grafiği

$0.618367
$0.618367$0.618367
0.00%(1D)

Bugünkü Forte AUD (AUDF) Fiyatı

Bugün için canlı Forte AUD (AUDF) fiyatı, 0.618367 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.55M USD. AUDF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Forte AUD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.47K USD
- Gün içindeki Forte AUD fiyat değişimi -0.05%
- Dolaşımdaki arz: 4.13M USD.

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USD Bazında Forte AUD (AUDF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Forte AUD / USD fiyat değişimi, $ -0.000310184765732.
Son 30 gün içerisinde, Forte AUD / USD fiyat değişimi, $ -0.0440104161.
Son 60 gün içerisinde, Forte AUD / USD fiyat değişimi, $ -0.0440104161.
Son 90 gün içerisinde, Forte AUD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000310184765732-0.05%
30 Gün$ -0.0440104161-7.11%
60 Gün$ -0.0440104161-7.11%
90 Gün$ 0--

Forte AUD (AUDF) Fiyat Analizi

En güncel Forte AUD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.617935
$ 0.617935$ 0.617935

$ 0.619771
$ 0.619771$ 0.619771

$ 0.673155
$ 0.673155$ 0.673155

--

-0.05%

+0.44%

Forte AUD (AUDF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

$ 43.47K
$ 43.47K$ 43.47K

4.13M
4.13M 4.13M

Forte AUD (AUDF) Nedir?

Forte AUD (AUDF) is a stablecoin that is pegged 1:1 to the Australian Dollar (AUD), representing a blend of traditional financial systems and blockchain tech.

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Forte AUD (AUDF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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AUDF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUDF / AUD
A$0.99557087
1 AUDF / GBP
0.50706094
1 AUDF / EUR
0.59981599
1 AUDF / USD
$0.618367
1 AUDF / MYR
RM2.7826515
1 AUDF / TRY
21.90874281
1 AUDF / JPY
¥96.63221109
1 AUDF / RUB
63.35788282
1 AUDF / INR
53.53821486
1 AUDF / IDR
Rp10,137.16231248
1 AUDF / PHP
36.20538785
1 AUDF / EGP
￡E.31.05439074
1 AUDF / BRL
R$3.7720387
1 AUDF / CAD
C$0.89044848
1 AUDF / BDT
75.1315905
1 AUDF / NGN
963.18699021
1 AUDF / UAH
26.03943437
1 AUDF / VES
Bs33.391818
1 AUDF / PKR
Rs172.38835226
1 AUDF / KZT
328.21683626
1 AUDF / THB
฿21.26564113
1 AUDF / TWD
NT$20.33809063
1 AUDF / CHF
Fr0.56271397
1 AUDF / HKD
HK$4.81089526
1 AUDF / MAD
.د.م6.20840468