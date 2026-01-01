Bugünkü Foundry Fiyatı

Bugünkü Foundry (FDRY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 13,53 değişim gösterdi. Mevcut FDRY / USD dönüşüm oranı FDRY başına -- şeklindedir.

Foundry, şu anda piyasa değeri açısından $ 249.295 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M FDRY şeklindedir. Son 24 saat içinde FDRY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00188783 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FDRY, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%13,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Foundry (FDRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 249,30K$ 249,30K $ 249,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 249,30K$ 249,30K $ 249,30K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.726,5070908 999.979.726,5070908 999.979.726,5070908

Şu anki Foundry piyasa değeri $ 249,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FDRY arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979726.5070908. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 249,30K.