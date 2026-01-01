Bugünkü Fox inu Fiyatı

Bugünkü Fox inu (FINU) fiyatı $ 0,00133287 olup, son 24 saatte % 13,96 değişim gösterdi. Mevcut FINU / USD dönüşüm oranı FINU başına $ 0,00133287 şeklindedir.

Fox inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 131.769 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 98,86M FINU şeklindedir. Son 24 saat içinde FINU, $ 0,00116955 (en düşük) ile $ 0,00133666 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00865818 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00085372 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FINU, son bir saatte +%0,58 ve son 7 günde +%43,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fox inu (FINU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 131,77K$ 131,77K $ 131,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,77K$ 131,77K $ 131,77K Dolaşım Arzı 98,86M 98,86M 98,86M Toplam Arz 98.861.303,10074666 98.861.303,10074666 98.861.303,10074666

Şu anki Fox inu piyasa değeri $ 131,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FINU arzı 98,86M olup, toplam arzı 98861303.10074666. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 131,77K.