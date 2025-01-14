Frax Price Index Share Logosu

Frax Price Index Share Fiyatı (FPIS)

USD

Frax Price Index Share (FPIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.892851
$0.892851$0.892851
-0.30%(1D)

Bugünkü Frax Price Index Share (FPIS) Fiyatı

Bugün için canlı Frax Price Index Share (FPIS) fiyatı, 0.892828 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28.18M USD. FPIS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Frax Price Index Share Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.64K USD
- Gün içindeki Frax Price Index Share fiyat değişimi -0.38%
- Dolaşımdaki arz: 31.56M USD.

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USD Bazında Frax Price Index Share (FPIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Frax Price Index Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0034131716791418.
Son 30 gün içerisinde, Frax Price Index Share / USD fiyat değişimi, $ +0.1071260568.
Son 60 gün içerisinde, Frax Price Index Share / USD fiyat değişimi, $ +0.6450777832.
Son 90 gün içerisinde, Frax Price Index Share / USD fiyat değişimi, $ +0.4140758164954375.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0034131716791418-0.38%
30 Gün$ +0.1071260568+12.00%
60 Gün$ +0.6450777832+72.25%
90 Gün$ +0.4140758164954375+86.49%

Frax Price Index Share (FPIS) Fiyat Analizi

En güncel Frax Price Index Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.845373
$ 0.845373$ 0.845373

$ 0.898878
$ 0.898878$ 0.898878

$ 14.2
$ 14.2$ 14.2

+1.43%

-0.38%

-9.13%

Frax Price Index Share (FPIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M

$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

31.56M
31.56M 31.56M

Frax Price Index Share (FPIS) Nedir?

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

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Frax Price Index Share (FPIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

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FPIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FPIS / AUD
A$1.43745308
1 FPIS / GBP
0.72319068
1 FPIS / EUR
0.86604316
1 FPIS / USD
$0.892828
1 FPIS / MYR
RM4.02665428
1 FPIS / TRY
31.67753744
1 FPIS / JPY
¥140.62041
1 FPIS / RUB
91.62200936
1 FPIS / INR
77.47068556
1 FPIS / IDR
Rp14,636.52224832
1 FPIS / PHP
52.34650564
1 FPIS / EGP
￡E.45.07888572
1 FPIS / BRL
R$5.43732252
1 FPIS / CAD
C$1.27674404
1 FPIS / BDT
108.5232434
1 FPIS / NGN
1,384.22267464
1 FPIS / UAH
37.8559072
1 FPIS / VES
Bs47.319884
1 FPIS / PKR
Rs248.8311636
1 FPIS / KZT
474.14523768
1 FPIS / THB
฿30.9364902
1 FPIS / TWD
NT$29.54367852
1 FPIS / CHF
Fr0.81247348
1 FPIS / HKD
HK$6.94620184
1 FPIS / MAD
.د.م9.00863452