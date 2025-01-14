Frencoin Fiyatı (FREN)
Bugün için canlı Frencoin (FREN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 796.33K USD. FREN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Frencoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.45K USD
- Gün içindeki Frencoin fiyat değişimi -0.67%
- Dolaşımdaki arz: 405.43B USD.
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Gün içerisinde, Frencoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Frencoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Frencoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frencoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.67%
|30 Gün
|$ 0
|-38.33%
|60 Gün
|$ 0
|+178.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Frencoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.80%
-0.67%
-29.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Frencoin is the cryptocurrency and community for frens to transact with positivity, kindness, and wholesomeness. Frencoin was born crypto winter 2023 from seasoned GPU miners and software developers who dreamed for a memecoin with more than a contract address. Frencoin is free of rugpull dynamics, ASIC schemes, and premine antics which are all too common in the cryptospace. Frencoin is an advanced configuration blockchain and platform built on a fork of the Bitcoin and GPU hardened Ravencoin code. Key changes are faster block times, increased transactions per second, greater number of coins issued, and Dogecoin distribution halving schedule. Frencoin is free and open source. All Frencoin (FRENS) are fairly issued being mined publicly and transparently using Proof of Work (POW) with no private, public, founder, or developer allocation set aside. Frencoin is intended to prioritize security, user control, privacy, and censorship resistance. It is open to use and development in any jurisdiction. May all be inspired by Apu Apustaja, Frens, and Frencoin.
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