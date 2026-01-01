Bugünkü Freya Protocol Fiyatı

Bugünkü Freya Protocol (FREYA) fiyatı $ 0,01470772 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut FREYA / USD dönüşüm oranı FREYA başına $ 0,01470772 şeklindedir.

Freya Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.358.396 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,31M FREYA şeklindedir. Son 24 saat içinde FREYA, $ 0,01383832 (en düşük) ile $ 0,01723767 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04563979 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FREYA, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%40,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Freya Protocol (FREYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,36M$ 7,36M $ 7,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,07M$ 8,07M $ 8,07M Dolaşım Arzı 500,31M 500,31M 500,31M Toplam Arz 548.599.971,6243353 548.599.971,6243353 548.599.971,6243353

Şu anki Freya Protocol piyasa değeri $ 7,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FREYA arzı 500,31M olup, toplam arzı 548599971.6243353. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,07M.