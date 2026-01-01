Bugünkü Frogs Strategy Fiyatı

Bugünkü Frogs Strategy (FROGSTR) fiyatı $ 0,00000674 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FROGSTR / USD dönüşüm oranı FROGSTR başına $ 0,00000674 şeklindedir.

Frogs Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.739,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B FROGSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde FROGSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006254 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000669 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FROGSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Frogs Strategy (FROGSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Frogs Strategy piyasa değeri $ 6,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FROGSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,74K.