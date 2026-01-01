Bugünkü Fusaka Fiyatı

Bugünkü Fusaka (FUSAKA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,54 değişim gösterdi. Mevcut FUSAKA / USD dönüşüm oranı FUSAKA başına -- şeklindedir.

Fusaka, şu anda piyasa değeri açısından $ 342.879 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B FUSAKA şeklindedir. Son 24 saat içinde FUSAKA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000853 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUSAKA, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%3,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fusaka (FUSAKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 342,88K$ 342,88K $ 342,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 342,88K$ 342,88K $ 342,88K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

