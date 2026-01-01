Bugünkü Fyde Fiyatı

Bugünkü Fyde (FYDE) fiyatı $ 0,00385518 olup, son 24 saatte % 1,56 değişim gösterdi. Mevcut FYDE / USD dönüşüm oranı FYDE başına $ 0,00385518 şeklindedir.

Fyde, şu anda piyasa değeri açısından $ 66.949 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,33M FYDE şeklindedir. Son 24 saat içinde FYDE, $ 0,00360125 (en düşük) ile $ 0,00412093 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,301155 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00101575 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FYDE, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%28,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fyde (FYDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 66,95K$ 66,95K $ 66,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 386,31K$ 386,31K $ 386,31K Dolaşım Arzı 17,33M 17,33M 17,33M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Fyde piyasa değeri $ 66,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FYDE arzı 17,33M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 386,31K.