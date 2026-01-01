Bugünkü Galactic Bonk Fiyatı

Bugünkü Galactic Bonk (G-BONK) fiyatı $ 0,00003617 olup, son 24 saatte % 1,50 değişim gösterdi. Mevcut G-BONK / USD dönüşüm oranı G-BONK başına $ 0,00003617 şeklindedir.

Galactic Bonk, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.318 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 865,91M G-BONK şeklindedir. Son 24 saat içinde G-BONK, $ 0,00003614 (en düşük) ile $ 0,00003678 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00061356 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000344 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, G-BONK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Galactic Bonk (G-BONK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,32K$ 31,32K $ 31,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,32K$ 31,32K $ 31,32K Dolaşım Arzı 865,91M 865,91M 865,91M Toplam Arz 865.912.096,775243 865.912.096,775243 865.912.096,775243

Şu anki Galactic Bonk piyasa değeri $ 31,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G-BONK arzı 865,91M olup, toplam arzı 865912096.775243. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,32K.