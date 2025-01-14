Galeon Fiyatı (GALEON)
Bugün için canlı Galeon (GALEON) fiyatı, 0.02887559 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.66M USD. GALEON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Galeon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 254.69K USD
- Gün içindeki Galeon fiyat değişimi -8.11%
- Dolaşımdaki arz: 718.69M USD.
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Gün içerisinde, Galeon / USD fiyat değişimi, $ -0.00255182706077369.
Son 30 gün içerisinde, Galeon / USD fiyat değişimi, $ -0.0044724939.
Son 60 gün içerisinde, Galeon / USD fiyat değişimi, $ +0.0009950470.
Son 90 gün içerisinde, Galeon / USD fiyat değişimi, $ +0.00598654498119115.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00255182706077369
|-8.11%
|30 Gün
|$ -0.0044724939
|-15.48%
|60 Gün
|$ +0.0009950470
|+3.45%
|90 Gün
|$ +0.00598654498119115
|+26.15%
En güncel Galeon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.33%
-8.11%
-22.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
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|1 GALEON / AUD
A$0.0464896999
|1 GALEON / GBP
￡0.0233892279
|1 GALEON / EUR
€0.0280093223
|1 GALEON / USD
$0.02887559
|1 GALEON / MYR
RM0.1302289109
|1 GALEON / TRY
₺1.0245059332
|1 GALEON / JPY
¥4.547905425
|1 GALEON / RUB
₽2.9632130458
|1 GALEON / INR
₹2.5055349443
|1 GALEON / IDR
Rp473.3702521296
|1 GALEON / PHP
₱1.6929758417
|1 GALEON / EGP
￡E.1.4579285391
|1 GALEON / BRL
R$0.1758523431
|1 GALEON / CAD
C$0.0412920937
|1 GALEON / BDT
৳3.5098279645
|1 GALEON / NGN
₦44.7681372242
|1 GALEON / UAH
₴1.224325016
|1 GALEON / VES
Bs1.53040627
|1 GALEON / PKR
Rs8.047626933
|1 GALEON / KZT
₸15.3346708254
|1 GALEON / THB
฿1.0005391935
|1 GALEON / TWD
NT$0.9554932731
|1 GALEON / CHF
Fr0.0262767869
|1 GALEON / HKD
HK$0.2246520902
|1 GALEON / MAD
.د.م0.2913547031