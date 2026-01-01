Bugünkü Game7 Fiyatı

Bugünkü Game7 (G7) fiyatı $ 0.00003066 olup, son 24 saatte % 0.01 değişim gösterdi. Mevcut G7 / USD dönüşüm oranı G7 başına $ 0.00003066 şeklindedir.

Game7, şu anda piyasa değeri açısından $ 69,311 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2.26B G7 şeklindedir. Son 24 saat içinde G7, $ 0.00003063 (en düşük) ile $ 0.00003069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.02317852 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00002867 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, G7, son bir saatte -- ve son 7 günde +2.21% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Game7 (G7) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 306.58K$ 306.58K $ 306.58K Dolaşım Arzı 2.26B 2.26B 2.26B Toplam Arz 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Şu anki Game7 piyasa değeri $ 69.31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G7 arzı 2.26B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 306.58K.