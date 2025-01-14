Gatsby Inu Logosu

Gatsby Inu Fiyatı (GATSBY)

USD

Gatsby Inu (GATSBY) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00069954
$0.00069954$0.00069954
+4.90%(1D)

Bugünkü Gatsby Inu (GATSBY) Fiyatı

Bugün için canlı Gatsby Inu (GATSBY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 699.54K USD. GATSBY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gatsby Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 614.94 USD
- Gün içindeki Gatsby Inu fiyat değişimi +4.90%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.

MEXC'deki GATSBY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GATSBY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Gatsby Inu (GATSBY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gatsby Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gatsby Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gatsby Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gatsby Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+4.90%
30 Gün$ 0-4.00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gatsby Inu (GATSBY) Fiyat Analizi

En güncel Gatsby Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141225
$ 0.00141225$ 0.00141225

-0.31%

+4.90%

-18.69%

Gatsby Inu (GATSBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 699.54K
$ 699.54K$ 699.54K

$ 614.94
$ 614.94$ 614.94

999.99M
999.99M 999.99M

Gatsby Inu (GATSBY) Nedir?

Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gatsby Inu (GATSBY) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gatsby Inu (GATSBY) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GATSBY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GATSBY / AUD
A$--
1 GATSBY / GBP
--
1 GATSBY / EUR
--
1 GATSBY / USD
$--
1 GATSBY / MYR
RM--
1 GATSBY / TRY
--
1 GATSBY / JPY
¥--
1 GATSBY / RUB
--
1 GATSBY / INR
--
1 GATSBY / IDR
Rp--
1 GATSBY / PHP
--
1 GATSBY / EGP
￡E.--
1 GATSBY / BRL
R$--
1 GATSBY / CAD
C$--
1 GATSBY / BDT
--
1 GATSBY / NGN
--
1 GATSBY / UAH
--
1 GATSBY / VES
Bs--
1 GATSBY / PKR
Rs--
1 GATSBY / KZT
--
1 GATSBY / THB
฿--
1 GATSBY / TWD
NT$--
1 GATSBY / CHF
Fr--
1 GATSBY / HKD
HK$--
1 GATSBY / MAD
.د.م--