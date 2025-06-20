geeked Logosu

geeked Fiyatı (GEEKED)

USD

geeked (GEEKED) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00022969
$0,00022969$0,00022969
-%3,90(1D)

Bugünkü geeked (GEEKED) Fiyatı

Bugün için canlı geeked (GEEKED) fiyatı, 0,00023816 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 241,74K USD. GEEKED / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
geeked Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki geeked fiyat değişimi -%0,45
- Dolaşımdaki arz: 999,74M USD.

MEXC'deki GEEKED / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GEEKED fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında geeked (GEEKED) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, geeked / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, geeked / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, geeked / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, geeked / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

geeked (GEEKED) Fiyat Analizi

En güncel geeked fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00016072
$ 0,00016072$ 0,00016072

$ 0,00035607
$ 0,00035607$ 0,00035607

$ 0,00035607
$ 0,00035607$ 0,00035607

-%4,36

-%0,45

--

geeked (GEEKED) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 241,74K
$ 241,74K$ 241,74K

--
----

999,74M
999,74M 999,74M

geeked (GEEKED) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

geeked (GEEKED) Kaynağı

Resmi Websitesi

geeked (GEEKED) Token Ekonomisi

geeked (GEEKED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GEEKED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: geeked (GEEKED) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GEEKED Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GEEKED / VND
6,2671804
1 GEEKED / AUD
A$0,0003667664
1 GEEKED / GBP
0,0001762384
1 GEEKED / EUR
0,0002048176
1 GEEKED / USD
$0,00023816
1 GEEKED / MYR
RM0,00101218
1 GEEKED / TRY
0,009443044
1 GEEKED / JPY
¥0,0345951216
1 GEEKED / RUB
0,0185740984
1 GEEKED / INR
0,0206270376
1 GEEKED / IDR
Rp3,9042616704
1 GEEKED / KRW
0,3257981168
1 GEEKED / PHP
0,013622752
1 GEEKED / EGP
￡E.0,0120675672
1 GEEKED / BRL
R$0,0013074984
1 GEEKED / CAD
C$0,0003238976
1 GEEKED / BDT
0,0290983888
1 GEEKED / NGN
0,3686669168
1 GEEKED / UAH
0,0099336536
1 GEEKED / VES
Bs0,02429232
1 GEEKED / PKR
Rs0,0675040704
1 GEEKED / KZT
0,1238479632
1 GEEKED / THB
฿0,0078068848
1 GEEKED / TWD
NT$0,0070304832
1 GEEKED / AED
د.إ0,0008740472
1 GEEKED / CHF
Fr0,0001929096
1 GEEKED / HKD
HK$0,0018671744
1 GEEKED / MAD
.د.م0,002179164
1 GEEKED / MXN
$0,0045298032